Hjælpeorganisationer hjælper Taliban hvis de bliver i Afghanistan

Millioner får frataget muligheden for hjælp på grund af Talibans grusomhed. Imens har Afghanistans økonomimister Qari Din Mohammed Hanif i en pressemeddelelse meddelt, at de organisationer, der ikke følger påbuddet, får frataget deres ret til at operere i landet.

Røde Kors har meddelt, at Afghanistan står over for en af de værste vintre med en sultende befolkning, millioner må vælge mellem at opvarme deres hus eller brødføde familien. Vi står sandsynligvis over for en humanitær katastrofe. Men det er slet ikke så svært at tage stilling, som man skulle tro. For hvor naivt er det at tro, at Taliban stopper med deres krav, hvis Vesten bøjer sig for denne prøveballon? Og hvor stor en sællert er det ikke, hvis de sortklædte mørkemænd kan få vestens godhjertede industri til at hoppe efter deres vandpiber?