Tænk, hvis vi vandede de af vores samfundsborgere, for hvem livet ikke er en dans på roser, lidt mere. Tænk, hvis vi sagde til de arbejdsløse, at vi tror på, at de gerne vil have et arbejde. Hvis vi sagde til indvandrere og efterkommere, at vi tror på, de gerne vil bidrage til det danske samfund. Hvis vi sagde til de slidte langtidssygemeldte, at vi tror på det, når de siger, at de ikke kan varetage et almindeligt arbejdsliv. Hvis vi sagde til de kriminelle, at vi tror på, at de gerne vil ud af kriminaliteten og oppebære en lovlig tilværelse.

I stedet har vi en statsminister, som siger, at hun er bange for at gå i vaskekælderen og at køre i S-tog. Og bevæge sig rundt i Storkøbenhavn i det hele taget. Hvor er det uværdigt, verdensfjernt, privilegeret og ualmindeligt kynisk at bruge sin politiske position til at fortælle de af vores samfundsborgere, som kæmper allerhårdest og har de dårligst mulige betingelser for at skabe et hverdagsliv, der fungerer, at man ikke tror på dem.