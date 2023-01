Derfor lykkedes Nye Borgerlige ikke

Partiet kunne også have fået stor indflydelse med praktisk politik. Eksempelvis konkrete policy-forslag til, hvordan vi aflægger os konventionernes magt over danske udlændingepolitik. Typer som Lars Løkke har bildt danskerne ind, at prisen for at smide kriminelle udlændinge ud og bestemme over vores grænse er, at Danmark skal melde sig ud af det internationale samfund. Den bedste måde at imødegå sådanne skræmmebilleder er fremlægge, hvordan vi i praksis frigør os fra de problematiske konventioner. Det kan gøres helt ukontroversielt.

I stedet satsede Nye Borgerlige på forhandling. At lade det være op til Venstre og Konservative at fremlægge løsningerne. Som om reel politisk nytænkning kommer fra magtpartierne. Det var en fejlagtig og naiv strategi.

Med Lars Boje Mathiesen som formand går partiet endnu i mere retning af indholdstom systemkritik. Det bliver sådan noget med ’borgeren før systemet’, ’mere frihed til den enkelte’ og andre floskuløse kampråb. Der findes analytikere, der tror, at den overfladiske kommunikation er et strategisk valg for at kapre stemmer. De tror naivt, at der gemmer sig reelle bud på politiske forandringer nedenunder. I virkeligheden er der gabende tomt.