Derfor taber de borgerlige med et brag på tirsdag

Den blå tråd i dette synderegister er, at de to traditionelle borgerlige partier har overtaget venstrefløjens trosbekendelser én efter én for at gå i ét med tidsånden i et naivt håb om at placere sig selv på den ”rigtige side af historien” og vinde status hos de smarte og rigtige i de progressive byer, virksomheder og selskaber.

De er med andre ord holdt op med at tænke selv, og modsat hvad man godt kunne være hovskisnovski at tro, bliver det gerne straffet. Folk foretrækker den ægte vare for kopien.

Der findes talrige eksempler herpå. Den partiløse Martin Henriksen fremdrog ét i torsdagsavisen, da han undrede sig over, hvorfor borgerlige politikere har hjulpet den virkelighedsbenægtende kønsdagsorden på vej, medvirket til at give grønt lys til juridisk kønsskifte for børn og deres progressive forældre og ukritisk taget LGBTQ-bevægelsen til sig. Lad dog venstrefløjen om det.