Den ungarske forfatter Imre Kertész beskrev i sine romaner, at bestemte begivenheder, herunder Holocaust, ikke kan rammes ind i en bestemt periode, men er en konsekvens af vores kultur. Hans pointe var ikke nazikortet. Han ville fortælle, at vi er dømte til at fortsætte i forråelsens spor, søger vi ikke den nødvendige indsigt om os selv og gør os det klart, hvem vi knytter bånd med.