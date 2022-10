Valgkampens uge to: Vi starter på Lolland, som skal være gasfri zone. Sofie Carsten Nielsen, som på en og samme tid vælter og anbefaler Mette Frederiksen som statsminister, har krævet, at Lolland dropper gassen. Mange radikale har givetvis jublet over deres politiske forperson – eller bagperson – for her var en pointe, som vælgerne