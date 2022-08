Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

09/08/2022 KL. 19:15

Gå nu hjem og skriv, Ekstra Bladet

Hvad sker der for desperationen? I stedet for at sende et fly op for at genere Barbara Bertelsen, skulle Ekstra Bladet hellere tro på sin egen primære styrke: journalistikken.