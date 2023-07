Dette er et internationalt debatindlæg: Jyllands-Posten har sammensat et korps af kommentatorer, der debatterer og analyserer verden omkring os.

17/07/2023 KL. 09:00

For abonnenter

Rusland taber indflydelse i Sydøstasien

Siden 2012 har Rusland arbejdet på at få bedre fodfæste i Sydøstasien. På trods af at de sydøstasiatiske landes kritik af invasionen i Ukraine har været meget afdæmpet, er flere af landene i færd med at reducere afhængigheden af russisk våbenimport. Rusland står til at miste markedsandele og indflydelse i regionen.