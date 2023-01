USA og den evige valgkamp: Banen kridtes op til næste præsidentvalg

2022 bød endnu en gang på valg i USA, da amerikanske vælgere den 8. november stemte til Kongressen for første gang, siden den blev angrebet. Valget var interessant af flere årsager. For det første så man ikke den modreaktion over for den siddende præsidents parti, som der er tradition for i USA, og demokraterne bevarede deres flertal i Senatet. For det andet havde kandidater med de mest yderligtgående holdninger, herunder de såkaldte valgfornægtere, der mener, at Trump blev snydt for valgsejren i 2020, svært ved at blive valgt ind.

Der var således en tendens til, at vælgerne valgte mere midtsøgende kandidater. Og selv om perioden inden valget var præget af nervøsitet for de amerikanske demokratiske institutioners tilstand, blev midtvejsvalget gennemført uden tumult og uden nævneværdige beskyldninger om valgsvindel. Sammenholdt med en for USA ganske høj valgprocent (46,9 pct.) blev valget af mange amerikanere udlagt som et tegn på, at 2022 blev året, hvor de kunne lægge de voldsomme begivenheder bag sig og sænke de demokratiske skuldre en smule.