Hvorfor klamrer vi os til etkinapolitikken?

”Etkinapolitikken”, ”ét Kina – to styreformer” … Siden præsident Nixons rejse til Kina er vi flasket op med disse begreber, som vi alle behandler som rådne æg – med den allerstørste varsomhed.

Og mens vi således gør vort allerbedste for ikke at komme til at sige noget, som kunne genere kommunisterne i Beijing, er man på Kinas