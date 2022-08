15/08/2022 KL. 08:00

For abonnenter

Nancy Pelosis rejse til Taiwan udstiller dilemmaer

Nancy Pelosis, formand for Repræsentanternes Hus, rejse til Taiwan åbner for, at Kinas militær kan øve sig på en fremtidig krig, presser Kinas ledere til – for ikke at tabe ansigt – at sætte nye grænser for, hvad man vil tillade angående Taiwan, og skaber ny tvivl om Taiwans langsigtede økonomiske stabilitet.