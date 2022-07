Putin er i færd med at brændemærke sit folk

Jeg var teenager, da en Nato-øvelse i Jylland midt i 1960’erne fandt sted. Det var første gang siden Besættelsen, at der var tyske soldater på dansk jord. Og folk var rasende! Det var alt for tidligt, mente folk; alt for tæt på. En ting var, at Vesttyskland var blevet en del af Nato, noget andet, om tyskerne ligefrem skulle rende rundt