Nå ja, selvfølgelig er dæmningsbrud også Vestens skyld. Vel er de ej

Lars Koch glemmer også meget belejligt, at vejret ikke har en Sierra Kilo India Delta med klima at gøre. Hvis han virkelig mener det, må han hellere tage en alvorlig snak med Bjørn Lomborg, før han udtaler sig igen. Pengestrømmene, især fra ulandsbistand, til lande som Libyen er også et emne, hvor hr. Koch kunne sætte sig bedre ind i tingene. Og lige for fuldstændighedens skyld: Jordskælv har heller intet med klima at gøre.