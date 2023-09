Godt fanget, Københavns Politi

Det er yderste betryggende at erfare, at Københavns Politi nu for alvor har taget fat på løsning af kriminaliteten omkring Christiania.

Mens kuglerne ryger om ørerne på christianitterne nede i Pusher Street, lykkes det Københavns Politi at uskadeliggøre en cyklist, som på Prinsessegade (kun 100 meter fra Pusher Street) taler i mobiltelefon, mens han cykler. Cyklisten overmandes af fire betjente, som med brug af bl.a. peberspray og håndjern får bragt manden til ro med næsen i asfalten. Cyklisten skulle angiveligt hente sine to børn i sfo, så der er nok grund til at antage, at han havde tilknytning til LTF.