Kødspiseres rettigheder undertrykkes

En række uddannelsesinstitutioner har i deres kantiner valgt ikke længere at servere oksekød. Det næste bliver vel, at leverpostejen og æggemaden forsvinder, og snart har Veganerpartiet overtaget al kantinedrift.

Det er et demokratisk problem, at en række smagsdommere har givet sig selv ret til at bestemme, hvad andre må spise. I fremtidens Big Brother-samfund kan det så udvides med, at elever og ansatte kun må befinde sig på skolens område iført genbrugstøj eller tøj med særligt lavt CO 2 -aftryk. Men det sker nok ikke, da det vil blive mødt med krav om respekt af personlige rettigheder.