Erstat moms på fødevarer med en CO2-afgift

Afskaf moms på alle fødevarer og indfør en CO 2 -afgift i stedet. Omlægningen skal være provenuneutral, så staten hverken taber eller tjener på den. På samme måde som en producent af fødevarer i dag skal deklarere næringsindhold, skal de fremadrettet deklarere CO 2 -indhold. Fødevarestyrelsen skal fører tilsyn med, om deklarationer er korrekte, og fejl i deklareringen straffes med bøder. Omlægning er ikke enkelt at gennemføre; men der er mange kloge folk i embedsværket, så det finder de let ud af.