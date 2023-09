Det offentlige kan og vil selv! Men skulle vi ikke se at være ærlige?

At få mig i gang med opremsning af eksemplerne er som at trykke på en klokke, der bare ikke kan stoppe med at larme. Det handler ikke om mig og mit firma, om afvisningen for at lægge reklame til borgerne. Det handler om ærlighed, for hvornår vil vi høre det offentlige system og være ærlige om det? Stå ved virkeligheden? Sige det, som det er? Vi vil gerne – men vi kan ikke!

Jeg er sygeplejerske. Jeg tror på omsorg, på næstekærlighed, på rummelighed og ærlighed. Jeg har al min tid begået mig i omsorgssektoren, som ufaglært, som sosu, som sygeplejerske og som evighedspårørende.

Jeg har arbejdet for det kommunale, det offentlige og i det private. Jeg har set mere end de fleste inden for omsorgssektoren, taget mange kampe for borgerne, patienterne og mine nærmeste. Og nu er jeg mæt. Mæt af evige skåltaler og ord om diverse sundhedskommissioner, om sundhedspersonale, der blot må op i tid, om at borgerne og de pårørende bare må tage en ekstra tørn. For det offentlige kan sagtens. Når alle kan se på virkeligheden og konkludere, at det kun er blevet værre – og ikke bliver bedre. Mest af alt er jeg mæt af at se, at mine medmennesker ikke får den hjælp, støtte, pleje og omsorg, de fortjener. Så kom nu, var det ikke på tide at være ærlige?