Lange sagsbehandlingstider ved retterne er også et politisk ansvar

Det såkaldte Rørdam-udvalg er i den forbindelse kommet med en række anbefalinger, som vi nu skal drøfte med Folketingets øvrige partier. Det giver os et godt grundlag for at se på, hvilke tiltag vi kan sætte i gang for at gøre sagsgangene ved domstolene mere smidige, samtidig med at vi bevarer retssikkerheden.

Det markante løft af domstolenes økonomi skal også gøre det muligt at sætte nye, ambitiøse pejlemærker for sagsbehandlingstiderne. Regeringens mål er 100 dage for straffesager med domsmænd. Det er mere end en halvering af ventetiden i dag.

Målet for almindelige civile sager med hovedforhandling er ét år, hvilket er knap en halvering af ventetiden i dag.

Vi ser meget frem til forhandlingerne, så vi kan få bugt med domstolenes sagsbunker og nedbragt sagsbehandlingstiderne. Det skylder vi særligt de ofre og pårørende, som i dag er efterladt i et belastende limbo.