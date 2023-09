Bøfafgift er den forkerte vej at gå

Fortalerne for afgift på landbrug siger, at pengene skal føres tilbage til landmændene som tilskud. En stor del af pengene vil forsvinde til administration. Landmændene skal i givet fald starte med at betale konsulenter for at lave ansøgninger. Sporene skræmmer. Hvordan ser det ud med administrationen af de erhvervsstøtteordninger, vi kender? Der er eksempler på, at selvom der er givet tilsagn, kan udbetalingen trække ud i syv-otte år. Det er ikke rimeligt for nogen – eller samfundet som sådan.