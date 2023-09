Vores retsstat er i fare

Vi har i øjeblikket tre sager ved vores retsvæsen, som ikke ser særlig pæne ud i kanten; den ene, hvor man ikke må fremlægge fakta, fordi man ikke synes om det. I de to andre sager må vi ikke få at vide, hvad de to personer har gjort forkert, da man her heller ikke synes, at vi skal vide noget om det, selvom man kender meget at det, fordi det har været offentliggjort før.