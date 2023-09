Beskæftigelsespolitik kører fast i mangel på ambitioner

Økonomerne i regeringens ”ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats” har fået en bunden opgave, som næppe vil nå i mål med regeringens løfte om, at flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet. Ekspertgruppens hovedopgaven er at forvalte en besparelse på 3 mia. kr. – og ikke at realisere den lange række gode anbefalinger, som den