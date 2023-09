Vores udenrigspolitik er stadig aktivistisk

Kigger vi mod Afrika, er der også her et stort behov for vores engagement. Mis- og desinformation er et kæmpe problem i Afrika, hvor især Rusland forsøger at sprede usandheder om for eksempel krigen i Ukraine og trække landene i en antidemokratisk retning. I Venstre er vi meget bekymrede for den udvikling og mener, der er behov for en målrettet indsats. Derfor vil vi afsætte 5 mio. kr. ekstra til kampen mod mis- og desinformation, særligt i Afrika, gennem Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD), så der i alt afsættes 35 mio. kr. næste år.

En mere usikker verden kræver en stærkere dansk Udenrigstjeneste, så vi kan tage vare på Danmarks interesser ude i verden. I foråret åbnede Danmark en ambassade i Georgiens hovedstad, som var et af Venstres vigtigste bidrag til den aftale, der sidste år blev indgået om et markant løft af vores diplomati. Det skal sikre dansk tilstedeværelse i et område, hvor Putin truer.