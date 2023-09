De er danske i hjertet, men fremmede på papiret 

Mange af dem har et gråt pas med overskriften ”Fremmedpas” og med den engelske undertitel ”Alien’s passport”, som fremgår med versaler. De unge mennesker må altså finde sig i, at deres eget land kalder dem ”fremmede” og ”aliens”, selvom de er født og opvokset her og har gjort alt rigtigt for at bidrage til samfundet.

Og selvom der er masser af nye statsborgere at lykønske på statsborgerskabsdagen, taler de konkrete eksempler sig desværre ind i en mere generel tendens: Fra 1980 til 2023 er andelen af indbyggere i Danmark uden dansk statsborgerskab steget fra 1,9 pct. til 10,5 pct. Det er mere end en halv million mennesker – og tallet er støt stigende. Det er ganske enkelt en meget farlig udvikling, at vi på den måde får et rettighedsmæssigt A- og B-hold. For mens det synes nemt at svinge med rettighedsfanen, når andre lande diskriminerer befolkningsgrupper – for eksempel ved apartheid i Sydafrika eller israelernes undertrykkelse af palæstinenserne – så er det straks sværere at gribe i egen barm og gøre noget ved de åbenlyse diskriminationsproblemer, der findes i vores eget samfund.