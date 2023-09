Det er helt naturligt at prioritere familiens behov over velfærdsstatens, Christian Rabjerg

Det kunne jo tænkes, at der var hjemmeboende børn, som man gerne vil bruge mere tid med. Det kan være, der er sårbare forældre, man gerne vil drikke kaffe med på plejehjem. Det kan være venner, som har brug for nærvær, eller at man bare har en interesse, som er vigtigere for livskvaliteten end et fuldtidsjob.

Rabjerg skal derfor ikke udskamme voksne, som prioriterer familien højere end velfærdsstaten. Tværtimod er det en meget positiv udvikling, hvis vi som samfund prioriterer tid i familien højere, hvis færre går ned med stress, hvis flere ældre får besøg, og hvis relationerne gennem hele livet styrkes. Det har vi brug for som mennesker for at trives. Gav vi bedre vilkår for at styrke fællesskaberne og relationerne, som er så vigtige for os mennesker, så kunne der uden tvivl spares masser af penge på offentlige tilbud.