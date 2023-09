Dansk kød er bedre for den grønne omstilling end udenlandsk

Fødevarevirksomheder har konkrete programmer, hvis mål er et lavere klimaaftryk fra både landbruget og forarbejdningen. På gården handler det om at dyrke mest muligt foder selv, spare brændstof, bruge klimaeffektive kvæg-gener m.m. Virksomhederne investerer med klima og bæredygtighed for øje. Processer gentænkes. Solceller sættes op. Der arbejdes med at bruge mindre vand, mindske spild, ændre emballage, erstatte fossil energi.

Disse indsatser – og flere til – vil danske kvæglandmænd og fødevarevirksomheder år for år sænke udledningen af drivhusgasser pr. produceret enhed. Målet er ikke nået, men vi er rigtigt godt i gang.

Hvis vi i Danmark for alvor ønsker at få klimaaftrykket fra vores mad ned, så skal vi starte med en fælles anerkendelse af, at den danske fødevaresektor fremstiller fødevarer af høj kvalitet og med høj fødevaresikkerhed og med et af verdens laveste CO 2 e-aftryk. Uden dansk produktion er alternativet lige for: mindre klimaeffektive udenlandske virksomheder, som sælger deres varer i danske kølediske. Så løser vi ingenting. Vi bremser tværtimod det stærke arbejde med grøn omstilling, der er i gang, og det koster gode danske arbejdspladser.

Derfor skal vi gøre det til en fælles mission at skære ned på kødet ved at vælge det udenlandske fra og det danske til – i lidt mindre mængder. Supermarkederne er velkomne på banen gennem et aktivt valg af leverandører. Sådan en ”køb/spis dansk”-klimakampagne vil vi også opfordre til fra myndighedernes side.