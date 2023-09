Lovlig cannabis hører til i en liberal og principløs stat

Jeg har hørt det flere gange, at vi ikke kan forhindre hashhandlen. At det at ryge hash kun skader de, der gør det, hvorfor man lige så godt kan afkriminalisere det. At forstå pointen i argumentationen er ikke svært, men de, der fremmer denne holdning, mangler at forholde sig til spørgsmålet om, hvornår staten med rette bør beskytte sine borgere fra at skade dem selv.

Cannabis er et euforiserende stof, og det ødelægger menneskers liv og kaster ellers velfungerende borgere ud i misbrug. Hvis vi accepterer en afkriminalisering, sender vi med åbne øjne borgere ud i et misbrug, som vil fremstå legitimt, idet en tidligere forbudt handling vil blive tilladt. Konsekvensen er, at vi giver folk det indtryk, at en moralsk forkert handling – som i øvrigt er dybt skadelig – er legitim.