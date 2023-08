Kys deres fødder, Lars Løkke

Der er en del turbulens om Danmarks situation i en del muslimske lande. En mulig løsning kunne være at benytte udenrigsministeren. Lars Løkke Rasmussen rejser i forvejen meget, og han kunne simpelthen besøge et antal lande, der er medlemmer af OIC, og så kysse fødderne på lederen. Det er ikke så problematisk, som det lyder, på grund af traditionen for fodvask – endvidere vil f.eks. Talibans leder formodentlig have bare og rene fødder i sandalerne.