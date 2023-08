Indrøm det nu: Struktur er et misfoster

Det er kedeligt at konstatere, at politikere, selv om de har set i 15 år, at behandlingsstrukturen er et misfoster, troligt fortsætter med at kaste flere penge efter en forkert struktur. Man har besluttet, at fritidspolitikere – regionsmedlemmerne – skal have det operationelle ansvar. Der er ansvarsfraskrivelse hele vejen gennem systemet. Det må snart være gået op for alle, at det nuværende system aldrig har fungeret og aldrig kommer til det. Kun et nationalt kompromis om et enstrenget system med central ledelse og enstrenget bevillingsansvar kan løse problemet. Det skal ske nu – og ikke vente på den kommission, som er nedsat.