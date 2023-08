Hos Aleris gav vi rabat på priserne, så regionerne endnu billigere kunne sende patienter til hurtig behandling hos os. Modsat lovede regionerne at holde fokus på ventelisterne og henvise patienterne til behandling i det private, når der ikke var tid i det offentlige. En aftale, hvor vi alle måtte give noget for at holde patienterne i fokus og ventelisterne nede.

Derfor er det med stor undren og bekymring, at jeg nu kan læse, at regionerne ikke har tænkt sig at holde deres del af aftalen. Patienterne lades i stikken - på trods af, at vi har ledige operationsstuer klar til at tage imod dem.