Det er det helt forkerte sted at spare

Det er man imidlertid slet ikke glad for, fordi den store anvendelse har sprængt alle budgetter og koster nu over 1 mia. kr. på årsbasis, og politikere ser ofte ikke på langt sigt. Det er her og nu, der tæller, så folk kan lægge mærke til dem. Hvad det medfører af ekstra udgifter om nogle år, er man ligeglad med, så i stedet for at tilføre området ekstra midler har man indført kriterier, som gør det næsten umuligt for lægen at udskrive recept på disse præparater.

Tilsyneladende skal man veje mindst 160 kg eller være på gravens rand for at få udstedt en recept på disse slankemidler. Selv når man tilbyder selv at betale udgiften – omkring 1.300 kr. om måneden – er dette også udelukket. Efter min opfattelse er det et helt forkert sted at spare.