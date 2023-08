Danskerne trænger til at få noget mere at vide om deres egen religion

Hvad ligger der i de forbehold? Kunne de ikke have sagt: ”Jeg er døbt, og det er jeg glad for”, eller: ”Jeg tror på Gud; hvad skulle jeg ellers tro på?”

Vi har for tiden store vanskeligheder med lovgivning i forbindelse med afbrænding af bøger. Det skal jeg ikke tage stilling til her. Men ikke uden grund studser jeg over den iver, man viser for religionskritikken. Næsten som om religionskritikken for længst er blevet den nye religion. Mange kan sikkert huske, at de er blevet undervist i Marx, Freud og Nietzsche og deres kritik af religion siden 1970’erne, hvor Ritt Bjerregaard meldte rent ud, at det var hønisser det hele. Er det virkelig det teologiske plan, vi ønsker at drøfte religiøse emner på? Stikker overfladiskheden dybere? Vi tror på tvivlen, men hvad er det, vi tvivler på?