Ja tak, undervisning i Muhammed-tegninger skal være obligatorisk

Vi skal ikke begå fortidens fejl. Det er den situation, vi kommer til at stå i som samfund, hvis vi nægter at undervise i Muhammed-krisen. Muhammed-krisen var en væsentlig og vigtig udenrigspolitisk krise, og at nægte eleverne mulighed for at lære om den, sikrer kun, at vi ender med at begå fortidens fejl.

Mange af os husker billederne af Dannebrog i flammer under Muhammed-krisen i 00’erne og ved derfor, hvor store konsekvenser en sådan krise kan have for Danmark udenrigspolitisk – hvilket præcist er det samme scenarie, vi ser nu, med postyret over koranafbrændingerne. Udenrigspolitiske kriser er en væsentlig del af vores historiefortælling, og netop derfor er formidlingen af dem i folkeskolen enormt vigtig.