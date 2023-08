Danmark skal genåbne ambassade i Zimbabwe

Det fundamentale problem i dagens Zimbabwe er dårlig regeringsførelse. Problemet er ikke jordreformer eller forholdet mellem sorte og hvide. Problemet er et regeringsparti, der bruger alle metoder til at undertrykke befolkningen for at fastholde den politiske magt.

Det politiske råderum er indsnævret gennem lov, vold og trusler. Ingen andre end regeringen har gavn af statsapparatet, som systematisk bruges til at undertrykke politiske modstandere.

Det er umuligt som planlagt at gennemføre et frit og fair valg, idet frygten for at udtrykke sig kritisk over for regeringens politik hindrer en reel demokratisk valgproces.

Det er et Zimbabwe, der er kørt i sænk, som går til valg. Inflationen er på over 100 pct., arbejdsløsheden tårnhøj, og det store flertal frister en kummerlig tilværelse. De, der er i job, arbejder under nærmest slaveagtige forhold. Corona-epidemien og krigen i Ukraine har betydet en markant stigning i fødevarepriserne. I tusindvis af zimbabwere er flygtet til nabolandene Botswana, Zambia og Mozambique. Alene i Sydafrika bor omkring to millioner zimbabwere.