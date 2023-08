Tænk jer om, kære kommunalpolitikere, inden I sætter sparekniven i kulturlivet

Det er indlysende, at kulturen spillede en afgørende rolle i danmarkshistoriens mest spektakulære kommunale turnaround.

Forleden besøgte jeg en italiensk restaurant på gågaden i Herning. Her fortalte ejeren, at da han og konen åbnede restauranten for 20 år siden, lå der bare en håndfuld spisesteder i Herning. I dag er der mere end 100 restauranter, caféer og andre former for spisesteder i byen. At Boxen, Messecenteret og fodboldklubben FCM har bidraget til væksten i Herning, er indlysende.

Hele Danmark er begejstret over, at Esbjerg er i gang med at udvikle en energiø, der kan levere havenergi til det meste af Europa. Der er tale om et næsten ufatteligt væksteventyr, der formentlig vil skabe tusindvis af arbejdspladser i Esbjerg.

Samtidig har byrådet i Esbjerg besluttet en fireårig millionsatsning på kulturlivet i byen. Man erkender nemlig, at hvis væksteventyret skal omsættes til et vedvarende løft i velfærd, må også de mange nye, der kommer til byen for at realisere energieventyret, blive så glade og begejstrede for byen, at de vælger at blive boende – også når energiøen er blevet opført. Det er ikke nok, at ingeniørerne holder af at arbejde i Esbjerg, deres familier skal også trives i det daglige, hvis de skal vælge at slå rod og betale skat i Esbjerg.

På kort sig koster kultursatsningen i Esbjerg, men på lidt længere sigt vil det sandsynligvis være en god investering.

København, Herning og Esbjerg er på hver deres måde eksempler på, at kulturen er en afgørende faktor i moderne og økonomisk bæredygtig byudvikling.

Man kan ikke forlange, at alle kommunalpolitikere skal elske opera, men man kan altså godt opfordre til, at man tænker sig om, inden man sparer på kulturen.