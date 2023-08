Lev, når du gør det. Dø, når du vil det

Jeg tror, det er de færreste af dem, der begår selvmord, der ønsker at andre skal lide så meget på grund af dem.

Men hvis man ikke ser nogen som helst mening med at leve videre, hvad skal man så ty til? Derfor ender mange med at gøre det alligevel.

Det er bare én af de mange årsager til, at assisteret dødshjælp er en nødvendig del af samfundet. Man kan skåne så mange mennesker ved at hjælpe folk, der af den ene eller anden årsag ikke ønsker at leve længere.

I Danmark render vi rundt og siger, at vi lever i et frit land, men hvordan er man fri, hvis man er tvunget til at leve? I et frit land bør man have ret til at leve eller dø, som det passer en.