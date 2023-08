Stop misbruget af ytringsfriheden

Jeg er alvorlig bange for, at der i fremtiden vil komme flere Paludaner, som skaber splid og had. Vi skal nødig til at have amerikanske tilstande i Danmark. Så længe vi holder fast på vores værdier om demokrati og menneskerettigheder og nægter at bøje os for krav om at lave om på vores samfund, vil det ikke blive en glidebane. Men hvis vi accepterer koranafbrændinger, kan det blive en glidebane. 50 pct. af danskerne ønsker et stop for afbrændingerne. Det var en dumhed at afskaffe blasfemiparagraffen.