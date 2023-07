Hvorfor afskaffe verdens bedste pensionssystem?

Tre ungdomspolitikere fra VU mener i et debatindlæg i JP forleden, at folkepensionen bør afskaffes. Det er fint med en politisk diskussion om vores pensionssystem – den deltager Ældre Sagen gerne i. Også gerne for at rette misforståelser.

De tre politikere skriver, at Danmark ikke har råd til at opretholde folkepensionen i fremtiden. Det er faktuelt forkert. Med velfærdsreformerne i 2006 og 2011, hvor pensionsalderen gradvis hæves, er vores pensionssystem – inkl. folkepensionen – fortsat holdbart og ansvarligt. Danmark er et af de lande, der kan se frem til, at folkepensionen i fremtiden vil lægge beslag på en mindre del af bnp.