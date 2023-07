Alt det, man ikke taler om

Netop ved at krybe uden om det problem kommer Christian Rabjerg til den fremtidige ældreforsorg, et forslag som Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen, tidligere har luftet. En helt urimelig ekstraskat, når man uden videre kunne tage fat på at aktivere den arbejdskraftreserve på 90.000, der angiveligt står til rådighed for arbejdsmarkedet.