Fuglsang er hverken faktuel eller fair

Det gjorde jeg ikke. Jeg stemte heller ikke for et afsnit, der kritiserer kravet om enstemmighed ved skattepolitik i rådet. Sådan er der forskel på Venstre og mit parti.

Til gengæld var vi begge enige om ikke at begrænse revisionsfirmaers markedsmuligheder. Poulsen stemte blankt i spørgsmålet om, hvorvidt EU bør se nærmere på en minimumsskat på kapitalgevinster. Det er jeg imod, at EU skal bestemme. Igen: For os konservative er skat et nationalt anliggende.

Hvad var vi alle tre enige om – udover at stemme for den samlede resolution, hvilket Fuglsang helt glemmer at skrive i sit angreb på os kollegaer?

Meget. Blandt andet, at der skal oprettes et internationalt organ og en FN-rammekonvention for bekæmpelse af skattesnyd. Her stemte jeg imod min egen gruppes linje og for Fuglsangs forslag.

Det samme gælder et forslag om at styrke medlemslandenes adgang til oplysninger om forhold, som kan dække over økonomiske interessekonflikter hos politisk eksponerede personer samt imødegå risici for interessekonflikter i forbindelse med juridisk og skattemæssig rådgivning.

Så – helt ærligt. Fuglsangs angreb på mig synes hverken at være faktuelt eller fair. Men sådan er der så meget i dansk politik for tiden.