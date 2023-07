Blæs på wokeisterne – syng, Annette Heick

Kære Annette Heick: Du sagde, at du ikke ville synge sange fra George Gershwins ”Porgy og Bess” af karsken bælg. Men du skal bare synge dem – og skulle du få en flok hujende wokeister i hælene, så skyd tilbage med, at du jo bare kopierer de sorte lidt. Den sorte musiker Sam i filmen ”Casablanca” (Arthur ”Dooley” Wilson), som gjorde sangen ”As Time Goes By” verdenskendt, startede sin karriere i den sorte Chicago-gruppe Pekin Stock Company og opnåede berømmelse (og øgenavn) ved sin fremførelse af ”Mr. Dooley” i ”whiteface”. Et andet eksempel er fra filmen ”White Chicks” fra 2004, hvor to sorte mænd i ”whiteface” giver den som to hvide kvinder, og yderligere eksempler er at finde.