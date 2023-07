Hold op med at drive kønnenes kamp ud i det absurde

Det er fuldstændig vanvittigt, at vi i 2023 overhovedet har en debat om, hvor mange køn der er, når vi videnskabeligt ved, at der kun er to.

Men det mest hovedrystende er vel i bund og grund, at der er så mange mennesker, der tager det her vrøvl alvorligt. Så vi er simpelthen nødt til at tage debatten for at forsøge at afværge