Skandaler er der nok af

Efter at have læst og hørt meget om diverse ”uregelmæssigheder” i forskellige medier, gav det anledning til følgende betragtninger: Regering: Minkskandalen, som viste sig ikke at være en skandale, men tværtimod viste handlekraft, styrke og modet til at gå mod strømmen, da hensigten helligede midlet.

Regioner: Skandalerne om fejlamputerede ben, manglende og fortiede oplysninger om kræftbehandling, henvisning og operation – sandelig om ikke det viste sig, at det ikke var skandaler, men derimod beklagelige forglemmelser og manglende kontrol. Chefer lovede, at for fremtiden ville den slags blive nøje fulgt, så det ”fremadrettet” ikke ville føre til forkert behandling. Systemet frem for borgerne? Det ser for mig ud til, at man i stor stil inden for det offentlige bruger princippet ”rette smed for bager”, således at chefer ikke ”taber ansigt”, men forbliver i – eller flyttes til – tilsvarende stillinger, hvor de stadig vil være dårlige ledere for ellers dygtige medarbejdere. En kendt parole lød engang: »Proletarer i alle lande, forener eder.« Er vi ved at være der?