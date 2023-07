Har Danmark ført en naturskadelig politik i EU?

Meget tyder på, at den den danske regering har en del af ansvaret for svækkelsen af EU-naturgenopretningsplan. Kommissionen foreslår for første gang nogensinde lovgivning med det udtrykkelige formål at genoprette Europas natur, »at rette op på forringelsen af 80 pct. af de europæiske habitater, der ikke er i en særlig god tilstand, og at