Jeg læste med interesse Mathias Brosbøls indlæg om Pride-bevægelsen i JP 9/7 og kom til at tænke på en episode i København for nogle år siden. Jeg kom gående på Israels Plads, da en lastbil langsomt kom kørende med en vognfuld udklædte mennesker. Ud for mig peger en af deltagerne ned på et ægtepar, som stod ved siden af mig og så på, mens han råber: »Ja, vi ser ikke ned på jer heteroseksuelle.« »Hallo, du der med fjerbusken, men det er vel også dem, du kan takke for, at du morer dig dag,« råbte jeg tilbage. Intet svar. Lad andre leve, som de har lyst til, vi skal være her allesammen, også uden at se ned på hinanden.