Tour de France? Gab!

Det er klart, at en historiker som Mikael Jalving vil opridse en sammenhæng mellem cyklens opfindelse og Tour de Frances 120-årige historie, som han gjorde forleden i JP. Set med publikums øjne er der dog forsvindende lidt at beskue: En stiv og buet ryg, et par knæ, der går op og ned, to fødder i konstant cirkelbevægelse – alt udført i lyntempo. Hvor er underholdningsværdien og kropsbevidstheden?