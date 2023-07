Middelmådighed har intet køn

I JP’s erhvervstillæg læser man, at revisionshuset Deloitte ønsker at sikre en bedre kønsbalance i selskabet. Hertil vil man indføre en hårdere screening af mændene. Camilla Kruse, der er partner og talentspejder i Deloitte, siger: »Der vil være færre pladser til middelmådige mænd.« Med al respekt for Camilla Kruse, så kan jeg kun opfatte dette udsagn som udtryk for ”middelmådighed”. Gad vide, om den påtænkte screening også skal gælde for kvinder – thi det er naturligvis bedst for Deloitte, at den bedste vinder.