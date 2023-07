Hvilken nytte er de til – udover underholdning?

Den daværende impulsive formand, Uffe Elbæk, mente i rampelysets varme, at alle idéer burde afprøves. Så rullede skandalen iklædt tunge overskrifter, og Uffe Elbæks reaktion kom i form af et pludseligt klarsyn. Undskyldningerne flød, og det fulde ansvar påtog han sig naturligvis med oprejst … pande. Vi alle ventede på den konsekvens af handlingerne, at hans næste skridt måtte være at fratræde i fuld ornat og strutskørt. Det udeblev som så meget andet fra det festlige indslag på den politiske scene, som også efter Elbæks exit fortsat bærer navnet Alternativet – men til hvad og til hvilken nytte?