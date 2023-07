Ministeren må handle på dalende tilslutning til hpv-vaccine

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) undskylder sig med travlhed grundet corona – som jo ikke længere er et problem – og medarbejderudskiftning. Det er jo absurd og vidner om, at sundhedsministeren burde tage problemet mere alvorligt.

For der er god grund til at se meget kritisk på vaccinetilslutningen. Tal fra Statens Serum Institut viser nemlig, at antallet af piger, der bliver færdigvaccineret med en hpv-vaccine, er faldet i løbet af de seneste år. Det taler sit klare sprog om, hvor vigtigt det er, at vi får de afsatte midler ud at arbejde og gjort langt mere for at udbrede vaccinen.

Hvert år bliver en ny årgang tilbudt vaccinen, og det er altafgørende, at så mange forældre som muligt vælger at beskytte deres børn mod den farlige hpv-virus. Derfor er det også vigtigt, at vi fra politisk hold gør alt, hvad vi kan, for at understøtte, at flere får lyst til at tage imod vaccinen.