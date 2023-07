Robottvang i ældreplejen undergraver borgernes tillid til de teknologier, der skal redde velfærden

Hidtil har kommunerne haft den yderst fornuftige tilgang, at det skal være frivilligt for borgerne, og at borgerne kan få hjælp og støtte fra medarbejderne. Det er en tilgang, som gør borgerne trygge og er stærkt medvirkende til, at ældre borgere generelt tager godt imod velfærdsteknologi.

Når det gælder robotstøvsugere, kan kommunerne imidlertid vælge en helt anden tilgang. Ankestyrelsen har nemlig i en principafgørelse vurderet, at robotstøvsugere er almindeligt forbrugsgode. Det betyder, at kommunerne gerne må pålægge hjemmehjælpsmodtagere at købe en robotstøvsuger og som udgangspunkt lade det være op til borgeren at lære at anvende teknologien og vedligeholde den.

Det er en tilgang, der skaber utryghed hos mange – og meget vel kan føre til generel teknologisk modstand. Ligesom den kan føre til, at borgere må lede efter andre løsninger eller ikke få gjort tilstrækkeligt rent.

Derfor er det også en tilgang, som Danske Ældreråd mener, der er grund til at advare imod. Ikke kun for den enkelte ældres skyld. Men også fordi kommunerne er dybt afhængige af, at borgerne generelt bakker op om den velfærdsteknologi, der er en central del af løsningen på de store udfordringer, vi som velfærdssamfund står med.

For potentialet for velfærdsteknologi er stort, viser undersøgelser. Blandt andet har IT-Branchen i en analyse fundet frem til, at man kan frigive tid, der svarer til 2.000 medarbejdere i hjemmeplejen blot ved at optimere skærmbesøg, genoptræning via app og intelligent medicinhåndtering.

Mon ikke der er større perspektiver i at få disse og lignende teknologier udbredt i storskala i stedet for at tvinge hjemmehjælpsmodtagere til at betale flere tusinde kroner for et stykke teknologi, som mange er utrygge ved og oplever som en klar serviceforringelse? Hvis vi skal gribe de teknologiske muligheder, er det afgørende, at det bliver med afsæt i borgernes ønsker og behov.