Højesteret har smurt vejen til total fiasko med grøn sæbe

Højesterets kendelse om åbne døre i sagen mod min tidligere kollega i PET, kildeføreren for Ahmed Samsam, der er tiltalt for brud på tavshedspligten, blev til en sejr for den danske retsstat og vores retssikkerhed og et sviende nederlag for PET og anklagemyndigheden.

Den 63-årige PET-medarbejder får nu muligheden for over for